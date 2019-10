Na, das sind doch mal tolle Neuigkeiten für alle Fans von DSDS! Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Dreharbeiten zur brandneuen Staffel bereits in vollem Gange sind. Momentan machen Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (27), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (48) Südafrika unsicher – dort finden aktuell die legendären Recalls statt. Trotz langer Drehtage nahm sich Juror Pietro jetzt kurz Zeit, um Fragen seiner Community zu beantworten. Und verriet dabei ganz nebenbei den Starttermin der 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"!

Der Sender hatte bereits bestätigt, dass die neuen Folgen ab Januar über die TV-Bildschirme flimmern werden – und Pie plauderte in seiner Instagram-Story nun das genaue, offizielle Datum aus. Ab dem 5. Januar soll die Show ausgestrahlt werden. Und damit nicht genug, denn der 27-Jährige gab den Fans außerdem einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie erwarten wird. Auf die Frage eines Users, wie es in Südafrika läuft, antwortete er: "Krasse Kandidaten. Das wird krass."

Auch DSDS-Urgestein Dieter gab nach dem ersten Recall-Tag ein kleines Feedback zu den Nachwuchskünstlern. "Wir haben natürlich einige Sensationen gesehen. Einige waren aber leider nicht so gut und sind ausgeschieden. Da war der Traum dann vorbei", erzählte er vor Kurzem in seiner Tagesschau (#dieterstagesschau) auf Instagram.

Instagram / dieterbohlen Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi

Getty Images Dieter Bohlen 2018 in Köln

