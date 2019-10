Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Sandy Fähse in Zukunft nicht mehr zur Besetzung der Daily-Soap Berlin - Tag und Nacht gehört. Dem Leon-Darsteller wurde völlig überraschend gekündigt. In einem Statement der Produktionsfirma hieß es, der Schauspieler habe gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen. In dieser Zeit kann Sandy vor allem auf seine zahlreichen Fans bauen und bedankt sich deshalb im Netz bei seiner Community.

Auf seinem Instagram-Account richtete der Wahlberliner nun ein paar dankende Worte an seine Follower: "Vielen Dank für eure lieben und aufbauenden Worte bzw. Nachrichten. Danke für die Unterstützung!", schrieb er unter seinen letzten Post. "Leider schaffe ich es nicht, jedem von euch persönlich zu antworten, deswegen halt über diesem Weg", bittet Sandy seine Fans um Verständnis.

Für den 34-Jährigen kam seine Kündigung scheinbar unerwartet. Sandy habe laut eigener Aussage nichts von seinem Serien-Aus gewusst. "Ich weiß bis heute nicht, warum ich gekündigt worden bin", verriet er. In der kommenden Woche sei bereits ein klärender Termin angesetzt.

Getty Images Sandy Fähse auf dem Oktoberfest in München

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

