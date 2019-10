Ob das sein gebrochenes Herz heilen kann? Diese Woche verkündete Schauspieler Manuel Cortez (40) völlig überraschend, dass er und seine Partnerin Miyabi Kawai (45) sich nach 14 Jahre Beziehung getrennt haben. Das Liebes-Aus sei zwar von ihm ausgegangen, doch die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen, erklärte er weiter. In dieser schweren Zeit findet der Ex-Verliebt in Berlin-Star nun Trost in der Musik!

"Einfach mal wieder Mucke machen, habe es so lange nicht mehr gemacht! Tut so gut, zu singen", teilte der 40-Jährige seinen Fans auf seiner Facebook-Seite mit. Gesagt, getan: In dem dazugehörigen Clip greift der ehemalige Let's Dance-Gewinner zur Gitarre und singt für seine Follower "Creep" von Radiohead. Seine Anhänger zeigen sich von der Gesangseinlage begeistert: "Genial, ich liebe es" und "Wunderschön. Solltest du wieder öfter machen", lauten zum Beispiel zwei Kommentare unter dem kurzen Video auf der Social-Media-Plattform.

Was viele in diesem Zusammenhang vielleicht nicht wussten: Manuel ist ausgebildeter Sänger! Am Lissabonner Konservatorium der Vereinigung junger Schauspieler erhielt er eine Schauspiel- und Gesangsausbildung.

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Collage: Miyabi Kawai und Manuel Cortez

Anzeige

Getty Images Manuel Cortez bei einer Gala in Aschaffenburg

Anzeige

AEDT/WENN Manuel Cortez beim Deutschen Filmpreis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de