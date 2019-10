In der kommenden Woche dürften alle Fans der Serie "X-Factor: Das Unfassbare" gebannt vor dem Fernseher sitzen! Pünktlich zu Halloween meldet sich die beliebte Gruselsendung gleich mit zwei neuen Folgen zurück! Diese werden von dem deutschen Schauspieler Detlef Bothe moderiert. Wem das noch nicht genug schaurig-schöne Geschichten sind, der darf sich kurz darauf auf einen ganzen Show-Marathon freuen: Am 3. November werden über zehn Stunden lang alte Folgen der Grusel-Serie ausgestrahlt!

Laut TV Movie flimmern drei Tage nach Halloween elf frühere Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" am Stück über den Fernsehbildschirm: Die erste Episode sendet RTL2 am 3. November um 9.55 Uhr. Anschließend geht es nahtlos bis 20.15 Uhr weiter mit den Horrorgeschichten! In den Episoden wird erneut der Kultmoderator des Programms, Jonathan Frakes (67), zu sehen sein.

Der 67-Jährige führte von 1997 bis 2002 durch die beliebte Show. Etwa 17 Jahre später schlüpft er nun in der deutschen Comedyserie "How to Sell Drugs Online (Fast)" wieder in die Rolle des Moderators: In einer Folge des TV-Formats wird die beliebte Mysterie-Fernsehserie parodiert – und Jonathan (67) klärt darin inmitten eines "X-Factor"-Settings über das Darknet auf.

Getty Images Detlef Bothe in München, 2018

gbrci / Future Image / ActionPress Jonathan Frakes in Bonn, 2018

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Jonathan Frakes bei der Comic Con in Stuttgart, 2019

