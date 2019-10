Seitdem bekannt ist, dass Pietro Lombardi (27) ein Auge auf Love Island-Kandidatin Melissa (24) geworfen hat, fiebern die Fans seit Wochen gespannt mit: Wann lernen sich die beiden endlich kennen und wird aus ihnen womöglich tatsächlich ein Paar? Zumindest die erste Frage ist mittlerweile geklärt: Pie und seine Angebetete haben sich getroffen und stehen in Kontakt. Trotz Dates klärt der Sänger nun aber auf: Er ist noch Single!

Momentan macht Pie mit seiner DSDS-Crew Südafrika unsicher: Trotz langer Drehtage nimmt er sich jetzt die Zeit, ein paar Fragen der Fans in seiner Instagram zu beantworten. Ein User will wissen, ob der TV-Juror eine Freundin hat. Und Pietro? Der redet nicht lange um den heißen Brei herum und antwortet klipp und klar: "Nein." Mehr Details gibt der 27-Jährige zu diesem Thema allerdings nicht preis und hüllt sich lieber in Schweigen.

Doch nicht nur die Fans von Pietro und Melissa sind aufgeregt, wie sich das Ganze zwischen den beiden entwickelt wird – auch die Promis verfolgen die Lovestory gespannt. "Also, ich glaube, wenn sie es richtig machen, sich Zeit lassen so ein bisschen, dann kann das wirklich eine schöne Geschichte werden", erklärte Julian Stoeckel (32) bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon im Promiflash-Interview.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

TRES / SplashNews.com Pietro Lombardi im August 2018

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

