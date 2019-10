Vor fast zwei Monaten überraschte Ex-GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil (37) ihre Fans mit dieser Neuigkeit: Nach monatelangem Verschwinden verkündete sie plötzlich, dass sie still und heimlich Mutter geworden war. Doch in diesem Zusammenhang sind noch einige Punkte ungeklärt – zum Beispiel ist nicht bekannt, wer der Vater von Jasmins Sohn Ocean Malik ist und ob sie mit ihm zusammenlebt. Aus diesem Grund stellt sich die Frage: Wie zieht die 37-Jährige ihren Sohn auf?

In einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram ging die Schauspielerin und Sängerin in ihrer Story auf diesen Punkt ein – doch blieb in ihrer Aussage etwas schwammig: "Ja und Nein", lautete nämlich ihre Antwort auf die Frage, ob sie ihr Kind alleine großziehen würde. Nach diesem Statement sind Jasmins Follower auch nicht viel klüger, aber zumindest hört es sich so an, als wäre die Blondine bei der Erziehung ihres Sohnes nicht komplett auf sich selbst gestellt.

Jasmins Schwangerschaft war auch der Grund, warum sie so lange von der Bildfläche verschwunden gewesen war: "Das war ihre Zeit der Schwangerschaft. Sie hat abgeschaltet und gesagt: 'Ich will jetzt einfach mal für mich sein'", erklärte ihr Vater Michael in einem Interview mit RTL.

Instagram / jasmintawil Ocean-Malik, Sohn von Jasmin Tawil

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean-Malik

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil 2006 auf einer Party in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de