TV-Zuschauer haben Chethrin Schulze (27) schon in einigen Formaten gesehen. Ob bei Curvy Supermodel, dem Flirtformat Love Island oder als Promi Big Brother-Kandidatin: Mit ihrer frechen Art und witzigen Sprüchen begeisterte die Berlinerin zahlreiche Fans, die ihr darum auch gerne im Netz folgen. Dort erklärte sie nun aber, dass die Promi-Welt gar nicht ausschließlich ihr Zuhause sein soll: Chethrin pflege nicht viele Showbiz-Freundschaften und habe zu ihren "Love Island"-Kollegen fast gar keinen Kontakt mehr.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, mit welchen Show-Mitstreitern die Blondine noch verbunden ist. Bis auf Donna Adrienne, die genau wie Chethrin damals im Finale des Kuppelformats stand, zähle die 27-Jährige keinen Ex-Islander zu ihrem Freundeskreis. "Ich bin da etwas eigen. Ich habe meine festen und wahren Freunde außerhalb von TV und Instagram. Die waren da, als ich noch kein Instagram und Co. gemacht habe und das sind die wichtigsten für mich, alles andere ist mir meist zu oberflächlich", erklärte sie dazu. Einige Influencer-Girls möge sie inzwischen zwar gerne, doch eine Freundschaft brauche ganz klar Zeit zum Wachsen.

Kurz darauf teilte die Fernsehbekanntheit noch einen traurigen Einblick in ihr Gefühlsleben: Momentan sei sie nicht glücklich, weil sie sich in letzter Zeit in Freundinnen getäuscht habe und falschen Menschen, "schlimmer als Schlangen", begegnet sei. "Ich habe so eine Eigenschaft, dass ich als Mensch megaviel gebe und die Menschen es meistens einfach nur ausnutzen. [...] So was macht mich persönlich einfach total traurig und ich frage mich manchmal, warum ich diesbezüglich so naiv bin", schrieb Chethrin. Wen sie damit meint und ob es sich dabei womöglich sogar um bekannte Gesichter handeln könnte, behielt sie für sich.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, 2019

Instagram / donnaxadrienne Donna und Chethrin, ehemalige Kandidatinnen bei "Love Island"

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Chethrin Schulz bei der Marcel Ostertag Fashion Show in Berlin, 2019

