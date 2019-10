Endlich bringt er Licht ins Turtel-Dunkel! Am Wochenende wurden die amtierende Bachelorette Gerda Lewis (26) und der Kuppelshow-Zweitplatzierte Tim Stammberger (25) zusammen in Straßburg erwischt. Dabei sollen sie sich nicht nur umarmt, sondern auch Händchen gehalten und Küsschen auf die Wange ausgetauscht haben. Die Fans der beiden vermuteten bereits, dass sie sich nach seinem freiwilligen Exit aus der RTL-Sendung noch eine zweite Chance geben würden. Jetzt hat sich der Polizist mit einer ernüchternden Nachricht zu Wort gemeldet: Mit Gerda soll rein gar nichts gehen!

Zu den Schnappschüssen wollte der 25-Jährige vor allem ein Statement in seiner Instagram-Story abgeben, um weiteren Spekulationen zuvorzukommen: "Bevor da irgendwas hineininterpretiert wird, erzähl ich euch, wie's ist. Und zwar ist es so, dass Gerda und ich, nachdem sie sich von Keno getrennt hat, in Kontakt kamen und geschrieben haben, wie es einander so geht." Es seien noch verschiedene Dinge zu besprechen gewesen, immerhin hatte Tim in der aktuellen Staffel der Sendung einen Korb gegeben, weil er sich sicher war, ihr Herz nicht erobern zu können: "Wir haben gesprochen und haben einige Dinge klären können, glaube ich. Aber es ist so, dass wir jetzt kein Pärchen sind."

Ob diese Erklärung seinen Followern allerdings ausreicht? Immerhin machten er und die Blondine einen recht vertrauten Eindruck bei ihrem Treffen. Einen könnte das Statement aber vielleicht etwas besänftigen: Gerdas Ex und Show-Gewinner Keno Rüst fühlte sich von seinem einstigen TV-Konkurrenten hintergangen. Kauft ihr Tim ab, dass er und Gerda kein Paar sind? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

SplashNews.com, Promiflash Collage: Gerda Lewis und Tim Stammberger

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im Oktober 2019

