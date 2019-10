So hot ist Amy Jacksons erster Red-Carpet-Auftritt nach der Schwangerschaft! Ende September hatte die Schauspielerin zuckersüße News zu verkünden: Sie hat ihr Baby zur Welt gebracht! Die "Supergirl"-Darstellerin und ihr Verlobter George Panayiotou präsentierten ihren Sohn Andreas dann auch direkt im Netz mit einem ersten Foto aus dem Krankenhaus. Fünf Wochen nach der Geburt zeigte sich die Neu-Mami jetzt in einem Hammer-Outfit vor den Kameras!

Am Freitag lief die 27-Jährige bei den Ethnicity Awards in London über den roten Teppich. In einem schwarzen Kleid mit tiefem Dekolleté und netzartigem Glitzer-Detail sowie schwarzen High Heels verzauberte die TV-Beauty bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach Andreas' Geburt. Ihren Nachwuchs hatte sie offensichtlich zusammen mit dem frischgebackenen Papa zu Hause gelassen.

Im Netz teilte Amy ein paar Tage zuvor ein knuffiges Video von sich und ihrem Spross. "Herzlichen Glückwunsch, mein wunderschöner Sohn – heute ein Monat alt. Ich kann mir das Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen", schwärmte die Mutter in dem Beitrag. Sie könne es kaum erwarten, ihn aufwachsen zu sehen.

ActionPress Amy Jackson im Oktober 2019

Getty Images George Panayiotou und Amy Jackson 2019 in London

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson, Schauspielerin

