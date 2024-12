Amy Jackson präsentiert Babybauch bei den Fashion Awards

Die Fashion Awards 2024 wurden zur Bühne für ein besonderes Highlight: Amy Jackson (32) strahlte im schwarzen Abendkleid und zeigte stolz ihre wachsende Rundung. Die Schauspielerin, die im Oktober verkündete, dass sie und Ehemann Ed Westwick (37) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, zog mit ihrem atemberaubenden Look in der Royal Albert Hall alle Blicke auf sich. In einem schwarzen Abendkleid mit tiefem Ausschnitt und funkelnden Trägern setzte Amy ihre traumhafte Silhouette perfekt in Szene. Edle Lederhandschuhe und glitzernder Diamantschmuck rundeten den eleganten Look ab. Ihre Haare trug sie stilvoll zurückgebunden, und ihr klassisches Make-up setzte ihre feinen Gesichtszüge perfekt in Szene.

Bevor Amy im winterlichen London für Aufsehen sorgte, genoss sie noch vor wenigen Wochen die Wärme Dubais. Gemeinsam mit Ehemann Ed und ihrem fünfjährigen Sohn Andreas tankte sie auf ihrem luxuriösen Babymoon Sonne und Energie. Die kleine Familie verbrachte ihre Auszeit mit leckerem Essen und Spaziergängen durch die Wüstendünen bei Sonnenuntergang. Auf Instagram ließen die beiden Stars ihre Fans wissen, dass dies ihr letztes gemeinsames Abenteuer vor der Geburt des neuen Familienmitglieds sei. Voller Vorfreude zählen Amy und Ed nun die Tage, bis ihr neues Familienmitglied das Trio komplett macht.

Der rote Teppich und die Luxusurlaube sind nur ein Teil der zauberhaften Geschichte, die Amy und Ed seit 2021 gemeinsam schreiben. Nach ihrer ersten Begegnung bei einem Aston-Martin-Event funkte es – und im August dieses Jahres gaben sich die beiden in einer traumhaften Zeremonie in Italien das Jawort. Amy glänzte in einem trägerlosen Satinkleid mit Prinzessinnenrock und langem Schleier aus zarter Spitze, während Ed in einem cremefarbenen Blazer mit Fliege eine elegante Figur machte. Auf Instagram schrieb der Gossip Girl-Star voller Stolz: "Die Reise hat gerade erst begonnen" – ein Versprechen auf die nächsten gemeinsamen Kapitel, die schon bald durch ein neues Familienmitglied bereichert werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und Sohn Andreas 2024 in Dubai

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler und Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige