Amy Jackson präsentiert ihren Babybauch in Unterwäsche

Amy Jackson (32) ist aktuell in froher Erwartung ihres zweiten Nachwuchses – und das Model scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Immer wieder begeistert sie ihre Fans mit Schnappschüssen, auf denen sie ihre wachsende Babykugel stolz in die Kamera zeigt. So auch dieses Mal. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag posiert die Britin unter anderem in heller Unterwäsche seitlich an einem See in freier Natur und setzt dabei ihren Schwangerschaftsbauch perfekt in Szene.

Diesen Anblick findet wohl auch ihr Ehemann perfekt: Ed Westwick (37), der Vater von Amys Baby, scheint von dem Beitrag ziemlich angetan. "Wenn alles perfekt ist", schwärmt er in der Kommentarspalte. Dass sie erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten, machte das Paar im vergangenen November mit einer Reihe niedlicher Babybauchfotos bekannt. Für Amy ist das jedoch nicht die erste Schwangerschaft. Die 32-Jährige ist bereits Mutter ihres fünfjährigen Sohnes Andreas, der aus ihrer Beziehung mit George Panayiotou stammt.

Wenige Wochen bevor die werdenden Eltern die Baby-News verkündeten, hatten sie ihr Liebesglück mit einer Hochzeit besiegelt. Amy und der Gossip Girl-Star hatten sich während einer glamourösen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Die Beauty trug ein ausladendes, schulterfreies Kleid in strahlendem Weiß, dazu einen langen transparenten Schleier und einen weißen Brautstrauß. Ed tat es seiner frisch angetrauten Gattin gleich und kombinierte zu seinem weißen Smoking eine schwarze Anzughose sowie passende schwarze Accessoires.

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson, Model

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und Ed Westwick, Dezember 2024

