Amy Jackson verzaubert Fans mit neuen Fotos ihres Babybauchs

Amy Jackson (32) schwebt im Babyglück. Denn die Schauspielerin und Ed Westwick (37) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auch ihre Fans lässt die gebürtige Britin an ihrer Schwangerschaft teilhaben: In den sozialen Medien postet sie regelmäßig private Fotos, auf denen ihr wachsender Babybauch zu sehen ist – wie auch jetzt. Auf ihrem Instagram-Account teilt Amy gleich eine Reihe von Feiertagsschnappschüssen und präsentiert stolz auf einigen von ihnen, wie groß ihre Babykugel mittlerweile ist. Unter anderem glänzt sie dafür in einem weißen Abendkleid, einer Hochsteckfrisur und einem eleganten Make-up-Look.

Auch ein paar Bilder ihrer Familie sind mit dabei. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohnemann Andreas, der aus einer früheren Beziehung stammt, posiert die zweifache Mama in spe überglücklich neben einem Klavier, und die drei haben sichtlich viel Spaß. Ein Foto zeigt ihren Jungen wiederum vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum, auf einem weiteren steht Amy vor einem Spiegel in einem schicken roten Kleid, das ihre Bauchmitte betont. Ein dritter Schnappschuss zeigt sie strahlend in einem grünen Pyjama auf dem Schoß ihres Ehemanns.

Mit ihrem Ed geht die brünette Schönheit seit 2022 offiziell gemeinsam durchs Leben. Im August 2024 gaben sich der Gossip Girl-Star und Amy daraufhin das Jawort. Nur zwei Monate später verkündete das frischgebackene Ehepaar dann, dass ein Baby unterwegs ist – natürlich wieder mit einer Reihe niedlicher Bilder. Auf ihnen war Amys dicker Babybauch ebenfalls deutlich erkennbar.

Instagram / iamamyjackson Ed Westwick und Amy Jackson, Dezember 2024

Instagram / iamamyjackson Amy Jacksons Sohn Andreas, Ed Westwick und Amy Jackson, Dezember 2024

