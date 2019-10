Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Dieser Frage gehen die Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer, die Sexualtherapeutin Beate Quinn und der Diplom-Psychologe Markus Ernst in wenigen Tagen wieder auf den Grund. Am 27. Oktober beginnt die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick! Mutige Singles wagen in der Sendung den Schritt in die Ehe – ohne ihren Partner vorher gesehen oder mit ihm gesprochen zu haben. Doch wie viele Bewerbungen haben die Matching-Profis 2019 eigentlich bekommen?

In ihrer Instagram-Story stand Expertin Köhldorfer ihren Fans jetzt Rede und Antwort. "Insgesamt 4.000, davon circa 2.500 bis 3.000 Frauen", brachte die Österreicherin Licht ins Dunkel und fügte hinzu: "Bitte nicht festnageln, ich habe die genaue Zahl der Frauen nicht bei mir. Außerdem muss man auch gucken, nur beworben oder auch alles Notwendige gemacht – alle Formulare ausgefüllt, Telefoninterview, Tests ausgefüllt, kurze Videos eingesendet, Fragebogen ausgefüllt, etc.!" Es werde einiges von den Teilnehmern verlangt, betonte die 38-Jährige abschließend.

Trotz der hohen Anzahl von Interessierten für das TV-Projekt wachsen den Kupplern die Teilnehmer ans Herz. Auf die Frage, ob sie mitfiebere, antwortete Sandra: "Und wie!" Hättet ihr mit so vielen Bewerbern gerechnet? Stimmt in unserer Promiflash-Umfrage ab.

SAT.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

Anzeige

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Psychoanalytikerin

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de