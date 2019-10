Nele Schepe (25) schwebt im Baby-Himmel! Im Oktober 2017 änderte sich das Leben der ehemaligen Club der roten Bänder-Darstellerin komplett. Dort wurde sie zum ersten Mal Mutter – und geht seither in der Mamarolle voll und ganz auf. Im Mai gab sie dann bekannt, dass sich ihr Familienglück schon bald vergrößern wird: Nele verkündete ihre nächste Schwangerschaft! Nun hat das Warten endlich ein Ende – die Schauspielerin brachte ihr zweites Kind zur Welt!

Auf Instagram machte Nele den Babysegen erstmals öffentlich. Dazu postete sie ein Foto einer Anzeigetafel, auf der in großen Buchstaben "Willkommen zu Hause, Julie" steht. In der Bildbeschreibung wurde dann auch deutlich, dass der Nachwuchs sogar schon einige Tage auf der Welt ist: Am 10. Oktober um 20:56 Uhr ist die kleine Dame demnach geboren. Im Bild-Interview ließ die 25-Jährige ihrer Freude dann freien Lauf: "Ich bin mit so viel Glück überhäuft worden, dass ich den Schlafentzug und alles, was dazu gehört, vergesse!"

Doch nicht nur Nele und ihr Liebster sind schockverliebt in das neue Familienmitglied. Auch die erstgeborene Emilia scheint so richtig glücklich über den Zuwachs zu sein: "Wir sind stolz auf Emilia. Sie ist sehr geduldig und liebevoll mit Julie. Möchte immer helfen und überall mit dabei sein", schwärmte die neue Zweifach-Mutter.

Instagram / nele_schepe Nele Schepes Geburtsverkündung

Anzeige

Instagram / nele_schepe Nele Schepe und ihr Partner Levent

Anzeige

Instagram / nele_schepe Nele Schepe mit ihrer Tochter Emilia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de