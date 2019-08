Bei Nele Schepe (25) geht es so richtig rund – schon wieder! Im Oktober 2017 wurde die Club der roten Bänder-Darstellerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem stellt Töchterchen Emilia die Welt der 25-Jährigen völlig auf den Kopf. Während ihre Fans sich nach ihrem Fernseh-Comeback sehnen, rückt diese Möglichkeit offenbar noch ein Stückchen weiter in die Ferne: Nele erwartet aktuell ihr zweites Kind!

Die Baby-Bombe ließ die Schauspielerin bereits im Mai im Netz platzen – mittlerweile ist es bis zur Entbindung nur noch ein Katzensprung, immerhin ist Nele schon im neunten Monat schwanger! "Beide sind absolute Wunschkinder. Ich bin leidenschaftliche Vollzeit-Mama", schwärmte sie jetzt im Interview mit Bild. Das Geschlecht ihres Sprösslings im Bauch gab sie dabei auch gleich preis: Emilia bekommt eine kleine Schwester!

Zwei Schwangerschaften in zwei Jahren sind anscheinend genau das, was sich Nele und ihr Freund Levent Demirbaga (29) vorgestellt haben: "Ich bereue nichts! Wir sind coole Eltern, und die Kinder haben noch lange was von Oma und Opa", freute sich die Serien-Bekanntheit.

Instagram / nele_schepe Schauspielerin Nele Schepe mit ihrer Tochter Emilia

Instagram / nele_schepe Schauspielerin Nele Schepe

Instagram / nele_schepe Nele Schepe und ihr Freund Levent

