Jetzt geht das Warten so richtig los. Am Montag erblickte der jüngste britische Royal-Spross das Licht der Welt und machte Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) zu stolzen Dreifacheltern. Seitdem die beiden samt Nachwuchs erstmals vor die wartende Presse getreten sind, fiebert die Welt der Namensverkündung entgegen. Bislang schwieg das Königshaus, auch drei Tage später ist der Name noch nicht bekannt.Promiflash hakte unterdessen bei deutschen Promis nach.

Beim Bunte New Faces Award Film 2018 sollte es eigentlich um die Newcomer im Schauspielbusiness gehen, doch auch das Royal-Baby fand am roten Teppich thematisch seinen Platz. Genau das richtige Thema für Club der roten Bänder-Darstellerin und Neu-Mama Nele Schepe (24). Na, wie könnte der Spross heißen? "Bestimmt Eduard oder so, so wie ich mein Kind wahrscheinlich nicht nennen würde." Jochen Schropp (39) geht die ganze Sache ein bisschen eigennütziger an und kam aus dem Plaudern gar nicht mehr heraus: "Wahrscheinlich nicht North und auch nicht North West, das sind ja eher die Kardashians. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, Arthur und Philip sind ganz groß im Rennen. Ich finde aber auch Jochen wäre ein guter Namen."

Während Miyabi Kawais (43) bessere Hälfte Manuel Cortez (38) auf den klassischen Namen Ulrich tippt, verlässt sich die Fashion-Expertin eher auf eine der Wettbüro-Vorhersagen: "Es gibt ja so einige Spekulationen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Albert wird. Ich glaube, wen man fragen muss, ist Cara Delevingne, die lag zwei Mal richtig mit George und Charlotte." Bleibt nur eine Frage offen: Was tippt Hollywood-Schauspielerin Cara (25) dieses Mal?

Instagram / nele_schepe Schauspielerin Nele Schepe

Getty Images / Mathis Wienland Jochen Schropp, Deutscher Filmpreis 2016

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez

