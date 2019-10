Eine schöner als die andere – doch wer ist wer? Das weiß Modelnachwuchs Kaia Gerber (18) manchmal selbst nicht so genau, wenn sie sich und ihre Mutter Cindy Crawford (53) auf Fotos betrachtet. Seit Kaia anfing, selbst in der Modebranche Fuß zu fassen und damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten, war die Öffentlichkeit stets von der Ähnlichkeit der beiden überrascht. Doch nicht nur optisch ähneln sich die beiden US-Models – die Übereinstimmung geht sogar noch weit darüber hinaus.

In einem persönlichen Essay für die November-Ausgabe der Vogue schrieb Kaia: "Je älter ich werde, desto öfter passiert es, dass die Menschen von unserer Ähnlichkeit überrascht sind, und es ist nicht nur eine visuelle Sache: Es ist alles – von unseren Eigenarten bis hin zu unseren Stimmen." Während Kaia selbst die Gemeinsamkeiten lange Jahre nicht bestätigen konnte, sei es nun anders, so das Model: "Jetzt schaue ich mir ein Bild an und muss einen Moment warten, bis mir klar wird, wer von uns es ist."

Für all diejenigen, denen es ähnlich geht und die eine Hilfestellung brauchen, um die beiden brünetten Schönheiten auseinanderhalten zu können, hat Kaia einen – zugegeben nicht ganz neuen – Tipp: "Meine Mom ist die mit dem Muttermal." Findet ihr auch, dass die beiden sich so ähnlich sehen? Stimmt ab!

Lia Toby/WENN.com Cindy Crawford und Kaia Gerber bei den The British Fashion Awards 2018

Instagram / kaiagerber Cindy Crawford und Kaia Gerber

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber und Cindy Crawford

