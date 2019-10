Wie die Mutter, so die Tochter – im Fall von Cindy Crawford (53) und Kaia Gerber (18) könnte dieses Sprichwort wohl gar nicht noch besser zutreffen: So ist die 18-Jährige der 53-Jährigen nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten – auch in Sachen Karriere eifert das Nachwuchsmodel seiner Supermodel-Mama nach. Auf jüngsten Paparazzi-Schnappschüssen sehen die Brünetten nun sogar auch in Sachen Outfits wie Zwillinge aus!

Zu dem diesjährigen Forces of Fashion Panel, veranstaltet von Vogue, waren sowohl die Modeikone der Neunziger als auch die Überfliegerin der 2000er eingeladen. Dabei erschien das Duo in aufeinander abgestimmten Looks: Kleidung in gedeckten Herbstfarben, blickdichte Sonnenbrillen, schwarze Handtaschen und Schuhe und die beiden halten sogar je eine Ausgabe des aktuellen Vogue-Magazins in der Hand – ein absolut ikonisches Bild, wie Fans auf sämtlichen Social-Media-Netzwerken finden. "Eine Traumfamilie" und "Wow, legendär", lauteten nur zwei Kommentare zu Kaias eigenem Instagram-Schnappschuss von diesem Event.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Laufstegschönheiten mit ihrem ähnlichen Aussehen und Geschmack viel Aufsehen erregen. Ob via Vergleichsfotos oder glatt wegen eines geborgten Kleids

– mit ihren Web-Beiträgen macht Kaia regelmäßig deutlich, dass sie stolz auf ihre berühmte Mama ist und in Cindy ihr Vorbild sieht!

MEGA Cindy Crawford in New York

Instagram / kaiagerber Cindy Crawford und Kaia Gerber

MEGA Kaia Gerber, Model

