Er bekam als erster Landwirt der aktuellen Bauer sucht Frau-Staffel einen Laufpass! Mithilfe von Moderatorin Inka Bause (50) hatte sich Sven vor laufenden Kameras auf die Suche nach der großen Liebe begeben und Anke großes Potenzial gesehen. Der 54-Jährige lud die Justizangestellte zu sich nach Brandenburg ein – wo zunächst alles harmonisch verlief: Der Vater zweier Töchter ließ sich von Anke einen Zopf flechten, buk als Gemüsehasser sogar einen Zucchinikuchen mit ihr. Doch seine Mühe lohnte sich letztendlich nicht: Anke beendete die Hofwoche und damit auch ihr TV-Abenteuer vorzeitig.

Die 52-jährige Lockenwickler-Liebhaberin suchte das Gespräch mit dem nichts ahnenden Naturfreund. "Wir verstehen uns gut und es fällt mir unheimlich schwer, aber ich wollte mit dir reden", stammelte sie geknickt. "Ich hatte es anders erwartet und mir gewünscht. Aber ich kann das so weit sagen, dass bei mir noch keine tieferen Gefühle entstanden sind. Ich habe noch nicht mal Schmetterlinge im Bauch. Und ich habe deswegen heute eine Entscheidung getroffen: Ich würde morgen gerne abreisen", fuhr sie fort und brach in Tränen raus. Sven zeigte sich verständnisvoll: "Wenn du so entschieden hast, muss ich's so akzeptieren", meinte er.

Dennoch war der Bauer mit der Gesamtsituation etwas überfordert. "Ich war noch nicht so weit, mich zu entscheiden. Und mir wurde die Entscheidung jetzt abgenommen", lauteten seine enttäuschten Worte. Die Zeit sei kürzer gewesen als erwartet, aber er hoffe, dass irgendwo da draußen die Richtige auf ihn wartet.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de