Bisher stand sein Liebesglück im TV offenbar unter keinem guten Stern! Milchkuhhalter Sven will in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau die große Liebe finden. Hilfe bekommt der bodenständige Brandenburger dabei von Amors rechter Hand, Moderatorin Inka Bause (50). Doch hätte die ihm vielleicht schon viel früher zum Happy End verhelfen können? Immerhin wollte sich Sven allem Anschein nach vor Jahren schon in der Kuppelshow verlieben…

Wollten die Macher der Sendung den 54-Jährigen bisher etwa nicht? Im Interview mit der Lausitzer Rundschau verriet Sven: Er habe sich bereits vor mehreren Jahren bei "Bauer sucht Frau" beworben – doch erst jetzt sei der Landwirt in die engere Auswahl gekommen. "Manche lachen über mich, aber das ist mir egal", stellte der Vater von zwei Töchtern klar.

Generell scheint Sven nicht allzu ernst durchs Leben zu gehen – auch seine Zukünftige sollte daher den Schalk im Nacken sitzen haben. "Mit Sarkasmus muss man schon umgehen können", sagt er – ebenso wie mit seinem robusten Äußeren: "Da lass' ich mich auch nicht mehr verbiegen, dafür bin ich zu alt."

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Sven aus Brandenburg, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

