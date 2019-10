Für Gerda Lewis (26) war das letzte Wort wohl noch immer nicht gesprochen! Erst seit wenigen Wochen ist die Trennung des Bachelorette-Paars offiziell: Die Blondine und Keno Rüst hatten im Amerika-Urlaub beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Vor wenigen Tagen tauchten dann aber verdächtige Bilder auf, die Gerda vertraut mit dem Zweitplatzierten Tim Stammberger (25) zeigen. Zwar dementierten beide Seiten schon eine Beziehung zueinander – Gerda schob nun aber dennoch eine weitere Erklärung nach!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin nochmals zu dem neuen Liebes-Gemunkel zu Wort und machte deutlich: Sie sei Single und dürfe sich schließlich treffen, mit wem sie will! "Wenn ich mich mit jemandem treffen will, dann kann ich das machen, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu bitten", erklärte Gerda. "Natürlich war das nicht geplant, dass das in die Öffentlichkeit kommt, deswegen geht man jetzt anders mit der Situation um. Aber wenn ich mich dazu entscheide, mich privat mit irgendwem zu treffen, dann muss ich niemandem Rechenschaft ablegen." Sie habe den Entschluss gefasst, dennoch öffentlich Stellung zu beziehen, weil sie eben viele Nachrichten von ihren Fans bekommen habe.

Zudem stellte Gerda klar: Nicht mit jedem Mann, mit dem sie sich trifft, habe sie auch automatisch etwas am Laufen! "Also wenn ihr mich mal draußen, mit irgendeinem von den Jungs seht, heißt es nicht, dass wir uns gleich daten, sondern, dass wir uns vielleicht einfach auf einen Kaffee treffen." Darüber hinaus habe Gerda gerade auch schlichtweg keine Lust, sich direkt in die nächste Beziehung zu stürzen: "Ich will erstmal mein Leben selber auf die Reihe bekommen."

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger, Reality-TV-Kandidat

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Oktober 2019

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

