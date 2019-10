Jetzt spricht auch Gerda Lewis (26) zu den Date-Gerüchten Klartext! Am Wochenende wurden die Bachelorette und Tim Stammberger (25), der Gerda im TV einen Korb gegeben und gegangen ist, in Straßburg erwischt. Die dabei entstandenen Schnappschüsse ließen vermuten, dass die Blondine und der Polizeibeamte das weiterführen, was im Fernsehen so ein abruptes Ende gefunden hatte – sie schienen wieder vertraut miteinander. Während Tim schon preisgab, dass die beiden kein Paar sind, legt Gerda jetzt nach: Die beiden wollten reden, nichts weiter.

Ähnlich wie der 25-Jährige erklärte jetzt auch die Rosenlady, dass es Gesprächsbedarf wegen seines Bachelorette-Exits gegeben habe: "Uns war es wichtig, uns unter vier Augen persönlich nochmal auszusprechen, das Ganze zu klären und zu fragen, wie es dem anderen mit der Situation ging, wie sich die Situation entwickelt hat und warum man gewisse Entscheidungen getroffen hat." Sie seien sich in der Sendung sehr nahegekommen, die 26-Jährige hatte deshalb auch daran zu knabbern, dass Tim sich aus dem Staub gemacht hatte.

Auch Gerda schien es wichtig zu betonen, dass zwischen dem Baden-Württemberger und ihr nichts laufe – sie seien einfach nicht zusammen. Ob die Follower das nachvollziehen können? Nach Tims Statement schienen die Fans von der Aussprache-Version in Frankreich noch nicht gänzlich überzeugt gewesen zu sein.

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis 2019 in Las Vegas

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im Oktober

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de