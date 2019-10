Wagt sie oder wagt sie es nicht? In der letzten Folge von Die Reimanns - Ein aufregendes Leben kam es zu einem absoluten Schockmoment: Manuela Reimann (51) stürzte bei einer Quad-Tour! Glücklicherweise zog sich die Frau von Konny Reimann (64) nur blaue Flecken zu – und wagt sich nur einen Tag später in ein neues Abenteuer. In der heutigen Folge geht es für die Abenteurer in Neuseeland auf Canyoning-Tour. Beim Klettern durch die Schluchten holt Manu plötzlich wieder die Erinnerung an ihren Unfall ein!

"Wir haben jetzt die Hausfrauentour gebucht. Ich muss ja auch ein bisschen auf meinen Engel aufpassen. Nicht, dass sie zu übermütig wird wie beim letzten Adventure, wo sie sich überschlagen hat mit dem Quad", erklärt Konny zunächst. Der Aufstieg in die Wälder nimmt seine Frau allerdings bereits mit. Am tropischen Höhepunkt angekommen, läuft es Manu sogar eiskalt den Rücken runter: "Ich höre jetzt schon den ersten Wasserfall, von daher kriege ich jetzt schon ein bisschen Schiss." Zwölf Meter senkrecht in die Tiefe – beim Abseilen laufen Manu dann plötzlich unzählige Tränen übers Gesicht!

"Ich schaffe es nicht, Stop! Ich kann das nicht, Ich komme da nicht runter", weint Manuela vor dem noch riskanteren freiem Fall in den See in Wanaka voller Todesangst. An diesem Punkt gibt es für sie aber kein Zurück mehr – also beißt die tapfere Weltenbummlerin die Zähne zusammen! Und siehe da: Der TV-Star landet heil im Wasser! "Das hat mich jetzt Überwindung gekostet. Mir ist schwindelig", resümiert Konnys "Engelchen". So viel Mut wird im Anschluss aber immerhin mit hausgemachten Leckereien von ihrem Ehemann belohnt!

„Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“: Neue Folgen, montags um 21:15 Uhr bei RTL2.

Die Reimanns - Ein aufregendes Leben, RTL2 Manu und Konny Reimann in Neuseeland

