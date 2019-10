Ist Ben Affleck (47) wieder weg vom Single-Markt? Nach seiner endgültigen Scheidung von Jennifer Garner (47) im Oktober 2018, übte sich der Hollywood-Star in verschiedenen Romanzen, die aber nie von Dauer waren. Erst im Frühjahr beendete der Schauspieler seine On-Off-Beziehung mit der TV-Produzentin Lindsay Shookus (39). Der "Batman"-Darsteller soll seitdem sein Glück im Internet versucht haben – auf der VIP-freundlichen Dating-App Raya, wo er jetzt womöglich sogar seine neue Flamme kennengelernt hat.

Ben Affleck wurde am Wochenende gleich mehrfach mit der attraktiven Musikerin Katie Cherry gesichtet. Insider behaupten, das Dating-Paar auf einer Halloween-Party in West Hollywood am frühen Samstagabend gesehen zu haben. Später wurden die beiden im L.A. Commerce Casino an einem Pokertisch beobachtet. Tagsüber sollen Ben und Katie außerdem bei einem Käffchen gesichtet worden sein – anscheinend machten sie einen kurzen Zwischenstopp in einer Starbucks-Filiale während einer Motorrad-Tour auf seiner Maschine. Die beiden sollen bereits seit ein paar Wochen daten.

Ob es ernst werden könnte, bleibt abzuwarten. Immerhin: Die Blondine ist keine Unbekannte, sondern unter dem Künstlernamen KD Cherry recht erfolgreich und Absolventin des renommierten Berklee College of Music. Sie arbeitete bereits mit Stars wie Timberland, Justin Timberlake (38) und Kid Rock (48). Zur Zeit ist Katie als Filmkomponist in Los Angeles angestellt. Eine Quelle zeigte sich gegenüber Daily Mail aber noch recht neutral: "Ben ist im letzten Jahr auf viele Dates gegangen – das ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts Ernstes."

ActionPress/Backgrid Ben Affleck und Katie Cherry

ActionPress/Backgrid Ben Affleck und Katie Cherry

Getty Images Ben Affleck im November 2013 in Hollywood

