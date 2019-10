Am 14. November ist es soweit – Queen of Drags, die neue Castingshow mit Heidi Klum (46), ist zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Unterstützt wird das Germany's next Topmodel-Oberhaupt von ihrem Schwager Bill Kaulitz (30) und Eurovision Song Contest-Gewinnerin Conchita Wurst (30). Genauso prominent ist auch die Unterstützung durch wechselnde Gast-Juroren wie beispielsweise Olivia Jones (49) oder Leona Lewis (34). Gemeinsam werden sie Deutschlands erste Queen of Drags küren. Promiflash stellt euch hier die zehn Kandidatinnen der Premieren-Staffel vor.

Eine der Anwärterinnen auf die "Queen of Drags"-Krone ist die Berliner Perücken-Ikone Katy Bähm. Die 26-jährige Beauty ist neben poppigen DJ-Sets für ihre auffälligen Perücken-Kreationen bekannt. Da hat auch sicher schon die eine oder andere Show-Konkurrentin eingekauft. Ebenfalls aus der Hauptstadt kommt die bärtige Lady Bambi Mercury. Im kürzlich erschienen Trailer gibt sie an, immer wieder mit Vorurteilen kämpfen zu müssen. Denn die Travestie-DJane wolle im echten Leben keine Frau sein, sondern fühle sich so wohl wie sie ist. Eine weitere Kandidatin im Kampf um den Queen-Titel ist Candy Crash. Die farbenfrohe Netz-Schönheit machte sich bisher überwiegend einen Namen in der Kosmetik-Szene mit extravaganten Schmink-Tutorials.

Die Schweiz wird vertreten durch Hayden Kryze. Die Overknees-Liebhaberin scheint bereits Drags-Contest-Erfahrung zu haben. Sie wurde sogar Zweitplatzierte in der fünften Staffel vom landeseigenen "Heaven Drag Race". Weitere Kandidatinnen der Premieren-Staffel sind Catherrine Leclery, Vava Vilde, Yonce Banks, Samantha Gold, Aria Addams und Janisha Jones. Das sieht nach großer Konkurrenz und einem harten Kampf um die Drags-Krone aus! Am Ende des Artikels könnt ihr schon mal für eure Favoritin abstimmen.

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / thecandycrash Candy Crash, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / haydenkryze Hayden Kryze, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / leclery Catherrine Leclery, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / vavavilde Vava Vilde, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / gold.samantha Samantha Gold, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / aria_addams Aria Addams, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / janisha.jones Janisha Jones, "Queen of Drags"-Kandidatin



