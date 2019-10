Schon lange wurde spekuliert, wann Heidi Klums (46) neue Show endlich an den Start geht. Vor wenigen Monaten hatte die Modelmama bereits bekannt gegeben, dass sie mit Queen of Drags, einer Castingshow für die Wahl der schönsten Drag Queen, ein neues Format unter ihre Fittiche nimmt. Gemeinsam mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (30) begibt sich Heidi auf die Suche nach der ersten "Queen of Drags" aus dem deutschsprachigen Raum. Jetzt ist der Starttermin bekannt!

Im Netz gewährt die 46-Jährige seit wenigen Wochen Einblicke in die Dreharbeiten zu der Germany's next Topmodel-ähnlichen Show. Unter einem ihrer Beiträge nutzte sie sogar schon den Hashtag #November. Viele Fans vermuteten den Monat daraufhin als Ausstrahlungszeitraum. Damit lagen sie genau richtig, wie ProSieben nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat: Die erste Folge der Sendung wird am 14. November 2019 ab 20:15 Uhr gezeigt.

Das Konzept des Formats: Zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden in einer Luxus-Villa in Los Angeles residieren. Ihre Aufgabe: Sie müssen Woche für Woche eine Varieté-Show organisieren und damit die Jury von sich überzeugen. Am Ende kann nur eine die "Queen of Drags" werden.

ProSieben Die "Queen of Drags"-Jury Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst

Getty Images Bill Kaulitz bei einer Pressekonferenz

Alexander Hassenstein/Getty Images Conchita bei der Glow

