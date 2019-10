Der Rosenkrieg zwischen Benjamin Boyce (51) und Kate Merlan (32) nimmt anscheinend kein Ende! Nachdem sich die beiden im Sommerhaus der Stars mehrfach gezofft hatten, ging ihre Beziehung nach rund einem Jahr in die Brüche. Bei der großen Wiedersehens-Show wirkte das Tattoo-Model sichtlich mitgenommen von der Trennung. Nun geht der Streit zwischen der 32-Jährigen und ihrem Ex offenbar in die nächste Runde!

In einer Videobotschaft an RTL warf die Kölnerin dem ehemaligen Caught in the Act-Star vor, ihr absichtlich Fanpost vorenthalten zu haben. "Ich habe dann zum Beispiel auch eine Ketchup-Flasche genommen und habe die aus Wut gegen seine Fensterscheibe gespritzt", erzählte Kate in dem Clip. Im gleichen Atemzug entschuldigte sie sich bei ihrem Verflossenen für ihre unüberlegte Aktion. Der Sänger reagierte auf die Anschuldigungen: "Ich weiß davon gar nichts, weil Autogrammwünsche nur an mein Management gehen." Zudem betonte er, dass er zu Kate seit der Sommerhaus-Wiedersehens-Show keinen Kontakt mehr gehabt habe. Kate bestritt das jedoch vehement.

Ein kurioses Detail in dem ganzen Zoff: Die zwei wohnen zwar seit dem Ende ihrer Beziehung nicht mehr zusammen, sind aber nach wie vor Nachbarn. Die Ex von Nino de Angelo (55) warf Ben in dem Zusammenhang vor, den gemeinsamen Hauseingang mit einer Videokamera überwacht zu haben. "Ich habe tausendmal gesagt, dass ich nicht gefilmt werden will!", beschwerte sich Kate. Laut Angaben ihres Managements sei die Kamera mittlerweile verschwunden.

