Hat sich Königin Máxima (48) hier einen Fashion-Fauxpas geleistet – oder liegt sie voll im Trend? Die niederländische Royal-Dame beweist schon seit Jahren ihr Fashion-Gespür. Die Frau von König Willem-Alexander (52) hat dabei auch keine Scheu sich immer wieder neu zu erfinden. Farbenfrohe Hosenanzüge, ausgefallene Accessoires oder gewagte Schnitte – die 48-Jährige macht jeden Trend mit. Doch hat sie mit ihrem aktuellen Hinguckerteil ins Schwarze getroffen?

Am Montag war die Dreifach-Mama mit ihrem Göttergatten zu Gast bei einer Filmpremiere in Amsterdam. Die Beauty glänzte bei dieser Veranstaltung in einem ziemlich stylishen Outfit. Máxima kombinierte eine schwarze Samt-Wickelbluse mit V-Ausschnitt und passendem Schal zu einem aufregenden Unterteil. Die Blondine trug nämlich eine weit ausgestellte, grüne Hose, die bei einfallendem Licht zu glitzern anfing – ein echter Hingucker! Und der Look schien Máxima auch jede Menge Spaß bereitet zu haben: Die Königin kam aus dem Strahlen vor den Fotografen kaum mehr heraus!

Partner Willem-Alexander begleitete seine Frau zu dem Event. Doch im Gegensatz zu Máxima setzte er auf königliche Zurückhaltung. Der 52-Jährige betrat in einem schicken aber schlichten Sakko den Teppich. Einen besonderen Touch verlieh er dem Outfit mit einem Einstecktuch und einer dunkelblauen Fliege.

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander bei der Premiere von "Galapagos: Hope for the Future" 2019

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander bei der Premiere von "Galapagos: Hope for the Future" 2019

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander in Amsterdam 2019

