Ashley Graham (31) holt sich Kostümideen bei der Halloween-Königin! Die kurvige Modelschönheit schwebt aktuell im absoluten Baby-Himmel: Im August verkündete sie ihre erste Schwangerschaft. Seitdem liebt es die Brünette, ihren XXL-Bauch in heißen Outfits und sexy Kleidern in Szene zu setzen. Auch zum alljährlichen Gruselfest im Oktober setzt Ashley auf einen heißen Fummel – und kopiert einen Look, in dem Heidi Klum (46) bereits 2015 für Aufsehen sorgte!

Heidi ist bekannt für ihre große Halloween-Liebe: Jedes Jahr begeistert sie ihre Fans mit einem neuen ausgefallenen Kostüm. 2015 verwandelte sich die Frau von Tom Kaulitz (30) in Cartoon-Charakter und Sexbombe Jessica Rabbit. Und an diesem Auftreten hat jetzt auch Ashley Gefallen gefunden – sie verkleidet sich jetzt ebenfalls als die heiße Filmfigur. Auf Instagram zeigt sich die Beauty mit roter Perücke, den lilafarbenen Handschuhen und passendem Make-up. Der absolute Hingucker ist aber das hautenge hellrote Lack-Dress, das nicht nur dank heißem Beinschlitz begeistert, sondern auch bestens ihre wachsende Körpermitte betont.

Auf die Halloween-Party in West Hollywood begleitete Ashley am Sonntag auch ihr Ehemann Justin Ervin, der sich ebenfalls in Schale schmiss. Er verkleidete sich als Wrestler "Macho Man": Ein Bandana, der Profi-Gürtel und ausgefallene Leggings durften bei seinem Look nicht fehlen!

