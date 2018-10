Alle Jahre wieder feiern die Menschen auf der ganzen Welt am 31. Oktober Halloween. Besonders in den USA wird dieser Tag frenetisch zelebriert und von den Stars zu einer regelrechten Sause ausgeschlachtet. Eine, die bei dieser besonderen Feierlichkeit ganz vorne dabei ist, ist Heidi Klum (45). Bereits seit 18 Jahren verkleidet sich die Moderatorin und schlüpfte schon in die unterschiedlichsten Charaktere. Promiflash präsentiert euch Heidis spektakulärsten Halloweenlooks!

Ihre Outfits sind einfach immer für eine Überraschung gut: 2003 überzeugte die Germany's next Topmodel-Jurorin in einem wahr gewordenen Traum aus Gold. Als anmutender Alien überraschte das Model damals einfach alle und verzauberte in einem kompletten Look in der Farbe des Edelmetalls. Über die Jahre wurden die Outfits der 45-Jährige immer kreativer. 2013 verblüffte die vierfache Mama mit einem regelrechten Alterssprung und lief als Oma über den Teppich ihrer legendären Gruselparty.

Nur zwei Jahre später war die Modelmama noch weniger wiederzuerkennen. Als Comiclady Jessica Rabbit aus dem berühmten Cartoon "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" sorgte sie für große Augen bei den anwesenden Gästen. Für diesen Look ließ sich Heidi extra Kurven formen und erhielt so eines ihrer besten Kostüme. Weitere Outfits findet ihr in unserer Bildergalerie. Welche Verkleidung findet ihr am gelungensten? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2003

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2013

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2015

Getty Images / Craig Barritt Heidi Klum an Halloween 2017 in New York City

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2014

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2007

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2006



