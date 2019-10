Jasmin Tawil (37) ist offenbar mit sich selbst im Reinen! Nach Wochen der Ungewissheit hatte die Ex-Frau von Musiker Adel Tawil (41) Anfang September endlich wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben: Mit einem Post auf Instagram kündigte sie nicht nur an, noch am Leben, sondern auch Mutter geworden zu sein! Seitdem gewährt sie in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Einblicke in ihren Alltag als Mama auf Hawaii. Nun überrascht Jasmin mit einem emotionalen Beitrag: Die 37-Jährige sei bei sich angekommen – und noch einmal blickt sie auf ihre düstere Vergangenheit zurück!

Jasmin teilte auf Instagram einen unscharfen Schnappschuss, der sie mit zwei Kuscheltieren in der Hand zeigt. Dazu schrieb sie: "Ich habe einen langen, steinigen Weg hinter mir. Es fühlt sich so an, als hätte es tausend Jahre gedauert, die Frau zu werden, die ich heute bin. Ich habe meine dunkelsten Stunden überlebt. Jetzt bin ich endlich bereit, ich zu sein!" Ob sie damit auch auf die Zeit mit ihrem Ex anspielt? Über die Trennung von Adel war sie lange nicht hinweggekommen.

Doch Jasmin hatte nicht nur das Liebes-Aus von 2014 zu schaffen gemacht – vor rund einem Jahr hatte sie auf Hawaii auf der Straße gelebt. Inzwischen hat sie eine Bleibe gefunden und fühlt sich wie neu geboren: "Ich bin angekommen, angekommen bei mir selbst. Ich fühle mich sicher. Ich habe ein echtes Zuhause. Danke für die ganze Unterstützung. Ich fühle mich gut, furchtlos, verliebt und in Einklang mit mir selbst. Ich bin endlich wieder glücklich", fügte sie unter ihrem Post hinzu.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil auf Hawaii im Oktober 2019

Photo by Andreas Rentz/Getty Images Jasmin und Adel Tawil bei der Echo-Verleihung 2010 in Berlin

PANCKOW, MICHAEL / ActionPress Jasmin Tawil, Ex-GZSZ-Darstellerin

