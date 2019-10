Dieses Vermögen ist unglaublich! Reality-TV-Bekanntheit Kylie Jenner (22) macht das große Geld! Seit 2007 konnte man die Schönheit bei Keeping up with the Kardashians sehen und seitdem hat sich bei der 22-Jährigen so einiges getan! Inzwischen verdient sie ihr Geld unter anderem als Unternehmerin – mit Kylie Cosmetics hat sie vor vier Jahren ihre eigene Kosmetik-Linie rausgebracht. Das Model wird immer reicher!

Mit einem Vermögen von ungefähr 850 Millionen Euro ist Kylie nach wie vor die reichste unter 30-Jährige außerhalb Großbritanniens, wie man Heat's Rich List entnehmen kann. Im Vergleich zu letztem Jahr hat sie ein Plus von über 50 Millionen Euro gemacht. Selbst, wenn man das Eigentum der Weltstars Taylor Swift (circa 370 Millionen Euro) und Justin Bieber (circa 315 Millionen Euro) zusammenrechnet, kommt man immer noch nicht auf diese enorme Summe!

Das Model ist bisher die weltweit bestbezahlte Instagram-Influencerin. Pro Post bekommt Kylie rund 1,1 Millionen Euro. Innerhalb von Großbritannien ist Sänger Ed Sheeran (28) auf Platz eins der reichsten Promis unter 30. Er kommt auf ein Vermögen von fast 200 Millionen Euro.

MEGA Justin Bieber in Los Angeles

Getty Images Taylor Swift bei den VMAs 2019

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2019

