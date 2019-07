Kylie Jenner zeigt sich von ihrer tiefsinnigen Seite! Mit seinen 21 Jahren darf sich der Keeping up with the Kardashians-Star zu den am besten bezahlten Promis der Welt zählen. Die Mutter der kleinen Stormi (1) ist Eigentümerin der super-erfolgreichen Kosmetikmarke Kylie Cosmetics, deren Umsatz sie zur jüngsten Milliardärin der US-Geschichte gemacht hat. Zudem verfügt die Beauty-Queen auch noch über eine riesige Fan-Base – allein auf Instagram folgen ihr 140 Millionen Menschen! Doch jetzt machte Kylie deutlich: Hinter der scheinbar perfekten Fassade verbirgt sich auch nur ein Mensch!

Das betonte sie jetzt in einem Statement auf Instagram. "Ich bin stolz auf mich und [...] meine Stärke. Es ist nicht normal, unter den wachsamen Augen von Millionen von Menschen aufzuwachsen", betonte die 21-Jährige und führte weiter aus: "Ich habe auf meinem Weg viele Freunde verloren und mich selbst auch einige Male." Ihr ganzes junges Leben lang habe sie mit den verschiedensten Ängsten zu kämpfen gehabt. "Ich habe zwar viel für mich behalten, aber ich wollte das mit euch teilen und euch zeigen, dass ich auch nur menschlich bin."

"Mein Leben ist nicht perfekt und was ihr hier auf Social Media seht, ist nur die Oberfläche", stellte Kylie klar. "Seid gnädig mit euch selbst und macht immer weiter", appellierte sie abschließend an ihre Follower. Man solle mehr von dem tun, was einen glücklich macht und dabei kompromisslos sein. Zusätzlich zu ihrem Beitrag veröffentlichte sie einen hübschen Schnappschuss, der sie mit ausgebreiteten Armen vor dem Meer zeigt.

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Reality-TV-Star

