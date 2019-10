Wie die Mama! Die kleine Stormi Webster (1) ist Kylie Jenners (22) ganzer Stolz. Immer wieder schmückt die einjährige Tochter der amerikanischen Selfmade-Milliardärin deren Instagram-Kanal. Oftmals erntet sie sogar mehr Likes als die halb nackten Popo-Bilder ihrer berühmten Mutter. Mit ihrem aktuellen Post toppte die Influencerin jetzt alles: Auf dem Foto trägt Stormi das Met-Gala-Outfit von Kylie – und verzaubert als die süßeste Mini-Version der 22-Jährigen!

Kylies Instagram-Beitrag zeigt die Kleine in einer Miniatur-Nachfertigung des Feder-Outfits, das Kylie zur diesjährigen Met-Gala ausführte: ein fliederfarbenes Spitzenkleid mit bauschigen Federn an den Ärmeln. Nur die Perücke ist etwas zu groß für Stormis Kopf. "Mein Baby! Ich komme darauf nicht klar", schrieb der Reality-TV-Star entzückt. Mit diesem Styling traf sie auch den Nerv ihrer Follower, die kommentierten: "Kylie, ich fasse es nicht. Sie ist dein Zwilling!!!" oder auch "Sie lässt so viele Herzen gerade explodieren". Nach nur wenigen Stunden hat dieses niedliche Bild über acht Millionen Likes eingeheimst.

Dass die kleine Stormi jedoch nicht alles mit sich machen lässt, sondern ihren eigenen Kopf besitzt, bewies Kylie mit einem anderen Instagram-Post. Dort spielte Kylie ihrer Tochter ihren "Rise and Shine"-Remix vor. Stormis klare Forderung daraufhin: "Singt das Daddy? Daddy soll singen."

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Italien

Backgrid / ActionPress Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere

