Will sie mit diesem Anblick ein ganz bestimmtes Paar Augen erreichen? Vor wenigen Wochen wurde das plötzliche Liebesaus zwischen Kylie Jenner (22) und ihrem Kindsvater Travis Scott (28) bekannt. Seither fällt Fans auf, dass die ohnehin stets heißen Social-Media-Pics von Stormi Websters (1) Mama immer verführerischer werden. Wer aber dachte, dass die nackten Bett-Pics vor wenigen Tagen schon das Nonplusultra waren, sollte tief durchatmen, denn: Jetzt stellt das Bodywunder mal wieder ihren knackigen XXL-Hintern zur Schau!

Mit diesen Pics auf ihrem Instagram-Account POlarisiert Kylie regelrecht – und zwar buchstäblich: Die Aufnahmen entstanden auf ihrem aktuellen Girlstrip mit BFF Yris Palmer und zeigen die junge Promimutter am Pool. Dabei hätte die Kosmetikunternehmerin wirklich keinen knapperen Bikini wählen können: Der puderrosafarbene XXS-Slip lässt kaum Raum für Fantasie – dank vorgebeugter Haltung setzt das Model obendrein auch seine XXS-Taille in Szene. Yris schlüpfte im Übrigen in den gleichen Bikini-String!

Kylies Kehrseite begeistert aber nicht nur ihre Follower, denn selbst der Kardashian-Clan ist hin und weg: "Oh, verdammt!" und "Wow", ist alles, was ihre Halbschwestern Khloe (35) und Kim Kardashian (39) rausbringen. Kourtney (40) hat dagegen etwas ganz anderes anzumerken: "Wo ist der Rest von uns?" Auch Travis würde sich nach diesen Popo-Pics wohl nur allzu gerne an Kylies Ferienort beamen!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Yris Palmer

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kosmetikmogul

