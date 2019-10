Shitstorm wegen falscher Freundin? Kaum ist Selena Gomez (27) aus ihrer Auszeit zurück in der Öffentlichkeit, wird es schon wieder ziemlich unruhig um die Pop-Sängerin. Zunächst drehte sich alles um die neuesten Songs der 27-Jährigen, in denen sie ganz offensichtlich die emotionale Trennung von Justin Bieber (25) verarbeitete. Jetzt aber wird Selena plötzlich von den Fans ihrer eigentlich besten Freundin Taylor Swift (29) angefeindet!

Die "Lose You To Love Me"-Interpretin postete ein Spiegel-Selfie auf ihrem Twitter-Account. So weit – so gut. Aber das, was Taylors Fans so wütend machte, war das Outfit. Denn Selena trug Shapewear von SKIMS, der Klamottenmarke von Kim Kardashian (39). "Die sind so mega bequem", schrieb die Sängerin zu ihrem Post. Dadurch, dass Kim und Taylor als Erzfeindinnen gelten und Selena seit über zehn Jahren die engste Vertraute von Taylor sein soll, ist genau so eine Aussage für viele nun ein absolutes No-Go! "Allein der Fakt, dass Selena SKIMS unterstützt... Mädchen, was machst du denn bitte?", fragte eine Userin. Andere Fans wollten die Situation schlichten: "Ich hoffe, ihr verhaltet euch nicht so dumm und streitet um so eine Kleinigkeit wie dieser SKIMS-Sache. Wir haben schon genug Drama", kommentierte ein User.

Selenas Antwort auf die ganze Diskussion? Nach wenigen Stunden löschte sie ihr Bild kommentarlos – und ersetzte es durch ein Foto von ihr und Freundin Taylor. Darunter bedankte sie sich bei ihrer Musiker-Kollegin: "Ich würde für diese Frau hier sterben! Danke, dass du immer für mich da bist." Sie sei immer auf Taylors Seite, beteuerte die Künstlerin weiter.

Twitter / Selena Gomez News Selena Gomez, Oktober 2019

SIPA PRESS Selena Gomez und Taylor Swift 2016 in Los Angeles

Actionpress/ Oleg Nikishin / TASS Selena Gomez, Sängerin

