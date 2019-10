Nanu, dieser Anblick weckt alte Erinnerungen! Pünktlich zu Halloween liefern die Stars und Sternchen im Netz wieder Inspiration zum Nachstylen oder Nachschminken. Ob Wahrsagerinnen, dunkle Kriegerinnen oder blutbeschmierte Körper – in den sozialen Medien wird alles geboten. Auch Influencerin Antonia Elena postete zur Nacht der lebenden Toten ein Foto – aber das hat man doch schon letztes Jahr gesehen, oder?

Auf dem Grusel-Foto auf Instagram zeigt Antonia sich mit ihrem aktuellen Lover Christian. Die Verkleidung der beiden? Während auf Wolfs Antlitz der typische Skull-Look prangt, präsentiert sich Toni als blutverschmierte, sexy Krankenschwester in Dessous mit geschminktem Horror-Clown-Gesicht. Auf dieses gruselige und zugleich aufreizende Outfit hatte Antonia allerdings schon im vergangenen Jahr gesetzt – mit ihrem Verflossenen Philipp Stehler (31)!

Das einstige Paar hatte sich damals jedoch als Teufelchen kostümiert. Aber Toni hatte – wie in diesem Jahr an der Seite von Chris – ebenfalls weiße Dessous getragen. Ihre Follower kümmert diese Wiederholung wenig: Sie feiern beide Stylings der Instagrammerin.

Was haltet ihr davon, dass sich Tonis Looks so ähneln?