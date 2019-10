Nur noch wenige Stunden bis zur Gruselnacht des Jahres! Vom 31. Oktober bis zum 1. November hebt sich in der Dunkelheit der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten – das glaubten zumindest die Kelten. Mittlerweile bietet Halloween insbesondere in Amerika, aber seit einigen Jahren auch in Europa, Anlass zum gepflegten Schaudern. Es gilt, sich besonders gruselig mittels Kostümen und Schminke in Szene zu setzen. Das haben auch die Instagram-Stars raus – Promiflash zeigt euch die coolsten Looks!

Mit ihrer Avatar-Verkleidung begeistert Lisa-Marie Schiffner (18) ihre Instagram-Follower. Für die Maskerade schminkte sich die Brünette am ganzen Körper blau und hielt das auch Schritt für Schritt in einem Video fest. Immerhin gilt es, die User zu inspirieren und zum Nachmachen anzuregen. "Das ist einer meiner liebsten Looks, den ich je geschminkt habe", freut sie sich. Nicht weniger kreativ geht es bei ihrer Freundin Ana Johnson (26) zu. Der Netz-Star orientiert sich mit seinem Styling an dem Aussehen einer Wahrsagerin. Auf Anas Account gibt es dann auch gleich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachschminken.

Etwas dezenter hält es Alexis Ren (22). Die internationale Bloggerin entscheidet sich für eine Kostümierung als Samurai und setzt sich dafür in mehreren Bildern sexy in Szene. Deutlich angezogener geht es bei Katharina Damm zu. Die YouTuberin stylt sich im Stil einer Art Horror-Kind, posiert mit schaurigem Make-up und Puppe vor einem Schulbus.

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

Instagram / alexisren Alexis Ren an Halloween 2019

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, YouTube-Star

