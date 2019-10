Lena Meyer-Landrut (28) zeigt sich erneut heiß im Netz! Die Sängerin ist ab 2020 nicht nur mit ihrem neuen Album "Only Love, L" auf den Bühnen Deutschlands unterwegs – auch auf Social Media ist die 28-Jährige sehr aktiv und gibt ihren Fans intime Einblicke in ihren Alltag. Neben vielen Schnappschüssen von ihren Terminen und Reisen findet sich unter den Posts auch das eine oder andere sexy Selfie. Mit dem neuesten entzückt sie ihre Fans besonders: Auf einem aktuellen Foto zeigt sie ihr Dekolleté – Schlafzimmerblick inklusive!

"Zeig mir, dass es echt war", kommentierte die Eurovision Song Contest-Siegerin von 2010 das Pic auf Instagram nachdenklich. Mit gestylten Wimpern, ansonsten aber offenbar ungeschminkt und mit einem Bademantel bekleidet, präsentiert sie sich darauf von ihrer natürlichen Seite. Die Kommentare unter dem Post sind durchweg positiv: "Wie hübsch kann man sein?" oder "Heiß und gleichzeitig süß", schwärmen ihre Follower. Und auch prominentes Lob gibt es für die Offenherzigkeit – unter anderem die Fashionbloggerin Lisa Hahnbück und der Make-up-Artist Philipp Verheyen feiern das Foto.

Das Machtwort, das Lena Ende August mit ihren Kritikern gesprochen hat, scheint Früchte zu tragen. Viele Hater hatten den Bühnenstar zuvor kritisiert, sich zu freizügig im Internet zu zeigen. "Eine Sache geht mir besonders auf den Sack: Nur weil ich manchmal Lust habe, ein sexy Bild zu posten, werde ich nur noch darauf reduziert", reagierte sie darauf in einem Bravo-Interview. Was haltet ihr von Lenas neuestem Insta-Bild? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Augustin, Christian / ActionPress Lena Meyer-Landrut beim Deutschen Radiopreis 2019

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de