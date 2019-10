Auf Instagram und Co. geht es immer unnatürlicher zu. Die Haut glatter schummeln oder die Taille schmaler, mal das Näschen korrigieren oder den Mund fülliger wirken lassen – das alles gehört innerhalb der sozialen Medien mittlerweile zum täglichen Geschehen. Gerade für jüngere User, die sich ihre Netz-Idole auch als Schönheitsideale zum Vorbild nehmen, kann das gefährlich werden. Aktuell kursiert allerdings ein neuer Trend – die No-Filter-Challenge. Promiflash deckt auf, was es damit auf sich hat!

Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Neele Bronst (23) ist eine der Ersten, die zu der "Herausforderung" motivierte und eine Story ungeschminkt und ohne jeglichen Filter postete. Promiflash erklärt sie: "Ich habe zu dieser Challenge aufgerufen, weil ich gesehen habe, wie viel diese Filter im Gesicht verändern und, dass Influencer sie fast ausschließlich benutzen." Selbst ihre nicht in der Öffentlichkeit stehenden Freundinnen würden sich dadurch nicht schön genug fühlen, sich ohne die digitalen Helferlein zu zeigen.

Damit steckte das Model auch gleich Netz-Größen wie Jessica Paszka (29) und Gerda Lewis (26) an. Beide zeigen sich auf Instagram begeistert von der Aktion, wobei die amtierende Bachelorette trotzdem denkt: "Ich finde es schade, dass es eine Challenge ist, also, dass es schon so normal ist, Gesichtsfilter zu verwenden."

Cool findet die Kölnerin aber, dass Instagram in naher Zukunft angeblich alle Filter, die das Gesicht maßgeblich verändern – also beispielsweise die Nase schmälern und die Lippen vergrößern – abschaffen möchte. Es werde im Netz ohnehin genug bearbeitet, zumindest in den Storys sollte man laut Gerda "real bleiben".

