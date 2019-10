Serien-Überraschung mit Florian Frowein (31)! Der Schauspieler feierte erst vor Kurzem sein großes Comeback am Sturm der Liebe-Set – und das, obwohl seine Rolle Boris Saalfeld eigentlich in der Telenovela verstorben war. Deshalb kehrte der Schauspieler auch in der Figur des Zwillingsbruders Tim zurück. Die kurze "Sturm der Liebe"-Auszeit hat der 31-Jährige aber genutzt, um auch noch in ganz andere Rollen zu schlüpfen: Florians Fans können sich daher am heutigen Donnerstagabend auf einen Auftritt der besonderen Art freuen – der Frauenschwarm wird bei Alarm für Cobra 11 zu sehen sein!

"Ich spiele einen Ehemann, dessen Frau gestalkt und behelligt wird von jemandem. Und ich werde eine folgenschwere Entscheidung treffen, um sie zu retten. Und dabei gerate ich selbst in Gefahr", verriet Florian im Promiflash-Interview zu seinem "Alarm für Cobra 11"-Auftritt. Die Arbeit am Set war für den gebürtigen Wuppertaler aber nicht nur ein Nervenkitzel – sondern auch eine angenehme Abwechslung zu seinem üblichen Telenovela-Alltag: "Der Dreh bei Cobra war ein bisschen wie 'Urlaub', denn da werden drei oder vier Minuten am Tag produziert und beim Sturm sind es 49 Minuten. Und das merkt man einfach." Dadurch hätte er sich noch intensiver mit den jeweiligen Szenen auseinandersetzen können.

Florian ist nicht der erste Serien-Star der einen "Alarm für Cobra 11"-Abstecher macht. In der Vergangenheit konnten unter anderem die GZSZ-Stars Felix von Jascheroff (37), Nadine Menz (29) oder Jascha Rust (29) dort mit Gastauftritten glänzen.

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Florian Frowein, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

Anzeige

Petra Schönberger/Future Image/ActionPress Florian Frowein einer Charity Shopping Night in München

Anzeige

Max Bertani / ActionPress Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de