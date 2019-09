Die Sturm der Liebe-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen: Florian Frowein (31) kehrt in die Telenovela zurück! Im März stieg der Schauspieler aus dem Daily-Format aus – sein Serien-Charakter Boris Saalfeld verließ nach einer romantischen Hochzeit zusammen mit seinem Mann Tobias Ehrlinger (Max Beier, 26) den Fürstenhof. Trennt sich das Traumpaar etwa oder kommen etwa beide nach Bichlheim zurück? Weder noch, Florian wird in eine völlig andere Rolle schlüpfen!

Der 31-Jährige wird demnächst Tim verkörpern! Er ist der Bruder von Boris, Viktor (Sebastian Fischer, 36), Denise (Helen Barke, 24) und Anabelle (Jenny Löffler, 29) – doch er weiß nichts von seiner Großfamilie. Laut einer ARD-Vorschau soll er vermutlich am 30. September seinen ersten Auftritt haben. Und in Folge 3.260 trifft er direkt auf seinen Vater Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55), ohne zu ahnen, dass der sein Erzeuger ist! Der Hotelier verschweigt seinem Sohn seine wahre Identität. Diese Konstellation verspricht wieder stürmische Zeiten in dem Fünf-Sterne-Hotel.

Und was sagen die Fans zu Florians überraschender Rückkehr? Sie sind noch etwas skeptisch: "Völlig unglaubwürdig! Den Machern gehen die Ideen aus! So sehr ich Florian Frowein mag, aber das finde ich geradezu billig!", lautet nur einer der zahlreichen kritischen Kommentare auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie.

ARD/Christof Arnold Tobias Ehrlinger (Max Beier) und Boris Saalfeld (Florian Frowein) am Set von "Sturm der Liebe"

Falk Heller/Getty Images Florian Frowein und Dieter Bach bei der "Seriencamp Opening"-Party in München

ARD / Christof Arnold Florian Frowein, Schauspieler

