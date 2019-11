Maren Wolf geht ab jetzt offen mit ihrer Krankheit um! Seit Ende Juli machten sich die Fans bereits große Sorgen um die Influencerin. Obwohl sie ihre Community eigentlich regelmäßig mit neuem Content versorgt hatte, gab es kaum noch was von dem Webstar zu sehen. Jetzt hat Maren endlich den Grund dafür genannt: Sie leidet unter der psychischen Erkrankung Hypochondrie. Im Gespräch mit Promiflash erklärt die YouTuberin, warum sie die Diagnose nicht mehr geheimhalten wollte.

"Für mich ist das ein sehr sensibles und privates Thema. Allerdings weiß ich, dass ich viele Menschen erreiche und dass es vielen Menschen genauso geht wie mir", verrät die Webvideo-Produzentin gegenüber Promiflash. Für sie sei es wichtig, anderen Menschen, die sich in einer ähnlichen Lage befinden würden, Mut zu machen. "Ihr seid nicht alleine und dürft euch nicht aufgeben", gibt sie den Betroffenen mit auf den Weg und hofft darauf, mir ihrer Offenheit ein Vorbild für andere psychisch Erkrankte zu sein.

In einem emotionalen YouTube-Video hatte die Blondine erklärt, worum genau es sich bei Hypochondrie handelt: "Das heißt Angst vor Krankheiten, Angst davor, Krankheiten zu haben und der Glaube daran, dass man diese Krankheiten bekommt." Das psychische Leiden löse demnach tatsächlich Todesangst in ihr aus und sei auch Grund dafür, dass sie in den vergangenen zwei Jahren ganze zwölf Kilo abgenommen habe.

Instagram / marenwolf Influencerin Maren Wolf

Instagram / marenwolf Internet-Star Maren Wolf

Instagram / marenwolf YouTube-Star Maren Wolf

