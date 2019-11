An Halloween befand sich Jennifer Frankhauser (27) wohl in schaurig-schöner Begleitung. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Dschungelkönigin wieder in festen Händen ist. Nach anfänglichen Spekulationen bestätigte die Brünette das auch selbst. Ihren neuen Freund möchte Jenny allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Zur Nacht der lebenden Toten schien die Pfälzerin aber eine Ausnahme gemacht zu haben.

Auf Instagram postete die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) ein Bild ihrer Kostümierung. Sie verkleidete sich als mit Blut verschmierte Krankenschwester. Doch das ist nicht das Einzige, was auf dem Schnappschuss zu sehen ist. Jenny wird dort von einer männlichen, tätowierten Hand am Hals gegriffen – höchstwahrscheinlich gehört diese zu ihrem neuen Partner, der, wie Promiflash erfuhr, Steffen heißen soll.

Jenny bot sogar noch weitere Einblicke. In ihrer Story zeigte sie mehrere Männer bei den Vorbereitungen auf die Nacht vor Allerheiligen. Unter ihnen auch ein tätowierter Dunkelhaariger, der schon mehrmals zuvor in ihrer Story aufgetaucht war. Ein Promiflash-Tippgeber hatte den neuen Liebsten der Ludwigshafenerin bereits als groß, tätowiert und muskulös beschrieben – das würde grundsätzlich auf den Unbekannten in Jennys Storys zutreffen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dschungelcamp-Siegerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihren Freunden im Oktober 2019

ActionPress / Bieber, Tamara Jenny Frankhauser 2019 in Kalkar

