Hat Jenny Frankhauser (27) jetzt doch ihren neuen Freund im Netz vorgestellt? Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Dschungelkönigin von 2018 ihr neues Liebesglück. Ihr Freund heißt Steffen und kommt – genau wie die Reality-Darstellerin – aus Ludwigshafen, wie Promiflash berichtete. Wie der neue Mann an ihrer Seite aussieht, wollte Jenny allerdings noch nicht verraten. Jetzt postete die 27-Jährige aber einen Schnappschuss, auf dem sie mit Freunden zu sehen ist – und eine Person scheint sich besonders an sie zu schmiegen!

Jenny genoss offensichtlich einen zünftigen Abend mit ihren Freunden. Die Gruppe feierte in Tracht zusammen, wie in ihrer Instagram-Story zu sehen war. Auf einem Pic posieren alle zusammen mit der Schwester von Daniela Katzenberger (33). Und die hat ihren Kopf zu ihrem Sitznachbarn geneigt, der wiederum seinen Arm um sie gelegt hat. So vertraut, wie das Duo zusammen wirkt, ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Lederhosenträger um den bisher gesichtslosen Steffen handelt.

Dabei wollte die frisch Verliebte erst einmal abwarten, wie sie noch Mitte der Woche bekannt gab: "Ich möchte das nicht so öffentlich breittreten, wer er ist und wie wir uns kennengelernt haben. Ich möchte das Ganze erst mal schützen und privat genießen." Ob die Schonfrist für die Beziehung mit dem Foto schon vorbei ist? Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Chris Emil Janßen / ActionPress Jenny Frankhauser im Juli 2019

Getty Images Jenny Frankhauser in München

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2019

