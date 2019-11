Ist sie also wirklich die neue Frau an Brooklyn Beckhams (20) Seite? Seit einigen Wochen gehen der angehende Fotograf und Hana Cross getrennte Wege. Doch statt im Liebeskummer zu versinken, scheint der 20-Jährige sich lieber mit anderen Frauen abzulenken. Sein neuester Fang: die Schauspielerin Nicola Peltz (24). Nachdem sie erst bei einem Restaurantbesuch abgelichtet wurden, sah man die zwei wenig später auch zusammen auf einer Halloween-Party. Offenbar bekommen die beiden momentan gar nicht genug voneinander – denn jetzt tauchten schon wieder neue Paparazzi-Fotos auf, die das Duo zusammen zeigen!

Diese Aufnahmen wirken dann doch sehr verdächtig! Die Fotografen erwischten die vermeintlichen Turteltauben am Mittwoch beim Verlassen eines Hotels in Los Angeles. Die zwei stiegen dabei nacheinander in ein Fahrzeug ein. Beide Bekanntheiten setzten auf einen ziemlich lässigen Look: Im Hoodie und Jeans samt Sneakers wirkten Brooklyn und Nicola total entspannt.

Kurz bevor die Paar-Gerüchte um die beiden aufkamen, wurde Brooklyn noch eine Liaison mit einer anderen Dame nachgesagt. In einem Nachtklub flirtete er nämlich heftig mit der kanadischen Schauspielerin Natalie Ganzhorn.

