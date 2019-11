Wie das thematisch wohl zusammenpasst, liebe Gisele Bündchen (39)? Auch zum diesjährigen Halloween bewiesen die Stars und Sternchen mit ihrer Kostümierung ihre Kreativität. So verwandelte sich Model Heidi Klum in einen nackten Horror-Alien und Comedy-Star Kevin Hart stylte einen Look seines Kumpels Dwayne "The Rock" Johnson aus dem Jahr 1994 nach. Auch Gisele, ihr Mann Tom Brady (42) sowie ihre Kinder begrüßten ihre Gäste in Verkleidung: Der Fokus lag dabei jedoch nicht auf der Verbreitung von Angst und Schrecken!

Auf Instagram veröffentlichte das Supermodel ein Familienfoto, auf dem sie zusammen mit ihrer Familie zu sehen ist – und die hat sich besonders fantasievoll in Schale geworfen. Während sich Tom hinter einer Stormtrooper-Rüstung versteckt, trägt die 39-Jährige ein Gewand, das die Erde darstellt. Sohnemann Benjamin (9) präsentiert sich als Dinosaurier. Seine Schwester Vivian entzückt im niedlichen Cowgirl-Outfit.

Die Community auf Social Media zeigte sich von der individuellen Kostümauswahl der Familie begeistert. "Ich wünschte, sie hätten so bei mir geklingelt und Süßes oder Saures verlangt", kommentierte eine Followerin den Beitrag. Auch der Football-Spieler ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte unter dem Post seiner Liebsten zu hinterlassen. "Ich liebe unsere Familie", schwärmte Tom.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen in Los Angeles

Instagram / gisele Model Gisele Bündchen

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Töchterchen Vivian

