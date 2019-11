Sie hat ihren Babybauch in ihren Halloween-Look integriert! Ende September hatte Malika Haqq (36) bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die beste Freundin von Khloe Kardashian (35) teilte dann vor Kurzem einen überglücklichen Schwanger-Schnappschuss und zeigte damit, wie groß die Vorfreude ist. Das hat sie jetzt auch mit ihrem Halloween-Outfit bewiesen: Malikas Look rückte ihren Bauch und dessen Bewohner ganz klar in den Fokus!

Auf Instagram präsentierte die 36-Jährige ihre diesjährige Grusel-Verkleidung: Sie trug ein schwarzes Oberteil und Leggings, worauf in Weiß die Knochen eines menschlichen Skeletts abgedruckt waren. Das Besondere daran: Auf der Höhe ihrer Baby-Rundung war ein Mini-Skelett abgebildet. Damit hatte sich die werdende Mama quasi schon eine Kostümierung für ihren ungeborenen Spross überlegt! Malika schrieb zu der Aufnahme: "Du und ich."

Über den Nachwuchs ist nicht viel bekannt. Weder das Geschlecht noch den Vater des Kindes hat Malika bisher enthüllt. Fans munkeln jedoch, dass ihr Ex-Freund O.T. Genasis der Erzeuger sei. Das Paar ist seit Juni 2019 getrennt.

Instagram / malika Malika Haqq mit ihrer Zwillingsschwester Khadijah

Instagram / malika Malika Haqq, Influencerin

Getty Images Malika Haqq und O.T. Genasis im Nachtclub Delilah in West Hollywood

