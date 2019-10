Kehrt Lauren Cohan (37) schon eher zu The Walking Dead zurück als gedacht? Schon vor einigen Wochen kündigten die Serien-Macher an, dass die Maggie-Greene-Darstellerin ab der elften Staffel wieder regelmäßig in der Zombie-Serie zu sehen sein wird. Sie hatte die Show zu Beginn der neunten Season verlassen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als könnten die Fans schon eher auf ein Wiedersehen hoffen: Kommt Lauren schon in Staffel zehn zurück?

Das deutete zumindest Showrunner Angela Kang in einem Entertainment Weekly-Interview an. "Möglicherweise sehen wir sie schon irgendwann in dieser Staffel, aber ich will nicht zu viel über irgendetwas verraten", meinte sie über Laurens Serienfigur. Mehr ließ sie sich allerdings nicht entlocken. Ob Maggie also tatsächlich schon eher zu ihren Freunden zurückkehrt, erfahren die Fans erst am Ende der neuen Staffel.

Laurens Figur Maggie hat die "The Walking Dead"-Truppe am Anfang der neunten Staffel zusammen mit ihrem Sohn Hershel verlassen, um anderen Überlebenden zu helfen. Wie ihr Comeback in Staffel elf – oder eben möglicherweise in Staffel zehn – aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Getty Images "The Walking Dead"-Darstellerinnen auf einer Premierenfeier in Hollywood

Getty Images Lauren Cohan bei der San Diego Comic Con im Juli 2018

Getty Images Lauren Cohan bei der Winter Television Critics Association Press Tour, 2019

