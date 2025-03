"The Walking Dead"-Macher hat große Pläne für das Franchise

Scott M. Gimple, Chief Content Officer des The Walking Dead-Franchises, hat große Pläne für die Zukunft der beliebten Zombie-Serie. In einem Interview mit Screen Rant verriet er, dass ein neuer, bisher geheimer Coup in Arbeit sei, der Fans an völlig neue Orte führen könnte. "Es gibt ein Projekt, an dem wir arbeiten, auf das ich mich sehr freue, weil wir noch nie dort waren", erklärte er und fügte hinzu, von exotischen Schauplätzen wie Tokio, Afrika oder Island zu träumen. Ob sich diese globalen Ambitionen jedoch auf eine Serie, einen Film oder gar ein ganz anderes Format beziehen, ließ Scott offen.

Das Franchise, das einst mit einer kleinen Gruppe Überlebender begann, hat sich bereits in den letzten Jahren stark ausgedehnt. Neben der Originalserie entwickelten sich Spin-offs wie "Fear the Walking Dead", das die Zombieapokalypse an die Westküste der USA brachte, und "Dead City", das die Geschichte von Maggie und Negan in New York zeigte. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte zuletzt das Spin-off "Daryl Dixon", in dem es den Fanliebling Daryl, gespielt von Norman Reedus (56), nach Frankreich verschlug. "Ich weiß, das ist seltsam, aber wir wollen den ganzen Globus überziehen, weil es überall auf der Welt Geschichten gibt", erklärte Scott im Interview geheimnisvoll und heizte damit die Gerüchte über das ominöse Projekt weiter an.

Das "The Walking Dead"-Universum hat seit 2010 eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht, die mit der Geschichte des ehemaligen Deputys Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln (51), begann. Es gehört mittlerweile zu den umfangreichsten Franchises im Horrorgenre weltweit, mit zahlreichen Spin-offs und neuen Erzählsträngen. Scott betonte, dass es ihm wichtig sei, das Franchise niemals enden zu lassen und kontinuierlich neue Projekte in Arbeit zu haben. Fans dürfen also gespannt sein, wie – und vor allem wo – die Geschichte der Untoten weitergehen wird.

